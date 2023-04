Éigse den scoth i nGaeltacht Mhúscraí

BHAILIGH na sluaite i gCúil Aodha agus sna tabhairní i mBarr a’Chuma agus i mBaile Mhúirne ag an deireadh seachtaine le h-aghaidh an 30ú eagrán d’Éigse Dhiarmuidín in omós don amhrán is don iriseoir iomráiteach, Diarmuid Ó Suilleabháin.

B’iontach an rud, ann fein, go raibh cead ag daoine bailiú i mbliana, cead a raibh séanta i mblianta na paindéime de bharr na srianta in aghaidh scaipeadh Covid 19.

Ba dheas an teacht le chéile a raibh ann oíche Dé hAoine in Áras Éamonn Mac Suibhne i gCúil Aodha chun an fhéile a sheoladh, cúram a rinne Seán Óg Potts, piobaire agus tabhairneoir, Pipers’ Corner i mBaile Átha Cliath, áit a théann lucht na h-áite go minic agus iad ar thuras go dtí’n príomhchathair, rud a rinne sé go slachtmhar.

Agus ansan bhí seoladh agus cur i láthair albam nua Dhiarmuidín, bailiúchán d’amhráin a chuir Diarmuid ar thaifead le linn a shaoil agus atá anois le chéile ar aon dhluth dhiosca amháin. In éagmais Dhiarmuidín bheith ann, gan amhras, chan leithéidí Gobnait Ní Chrualaoi (Cath Chéim an Fhia), Máire Ní Chéilleachair (Aisling Gheal), Cormac Ó hAodha (Baile Mhúirne) Seán Ó Liatháin (Amhrán Pheaid Bhuí) agus Danny Maidhcí Ó Suilleabháin (The Man Who Came Home from Pretoria) rogha amhráin ón ndluth dhiosca. Chríochnaigh an chibeal le h-amhrán iomráiteach i mBéarla a chum Patsy Cronin, Glanlea, a chan Danny agus Eoiní Maidhcí, in éineacht le Seán Ó Liatháin agus cór ó Scoil Náisiúnta Chúil Aodha Barr d’Ínse.

B’iontach an oíche amhránaíochta a raibh againn sa halla agus lean an chibeal an deireadh seachtaine go léir ar fuaid an cheantair.

I measc na mbuaic phointí eile bhí an ceolchoirm oíche Dé Sathairn san ionad céanna agus leithéidí Caoimhe gus Séamus Ó Flatharta, Muintir Uí Mheachair agus go leor eile den ghlúin óg ag cuir an slua faoi gheasa sa halla. An maidin dar gcionn sa halla bhí Margadh Mór na Nollag ann agus féiríní is mílseáin á ndíol is á gceannach ag na sluaite a tháinig ó chian is ó chongar.