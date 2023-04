Doireann agus a cuid aislingí faoi chaibidil i scannán úr

Is í an fhile Doireann Ní Ghríofa atá faoi chaibidil sa scannán faisnéise ar leith, Aisling Trí Néallaibh

THÁINIG deireadh an tseachtain le rith 28 seachtain An Cailín Ciúin ag pictiúrlann an Tí Solais i mBaile Átha Cliath. Sin seal ar an scaileán a bheadh do dhéanta a shamhlú le h-aghaidh scannán Gaeilge cúpla bliain ó shin ach le teacht scéim Cine 4, tá gach rud athruithe don scannánaíocht Ghaeilge.

Scannán le blas Muimhneach é Aisling Trí Néallaibh, scannán a dheineann ‘s iniúchadh an-phearsanta ar dhomhan agus ar phróiseas cruthaitheachta Dhoireann Ní Ghríofa, file atá buailte fúithí i gCorcaigh.

Cuimhní, máithreachas agus an mhistéir a bhaineann leis an gcruthaitheacht is ábhar don scannán. Tugtar spreagadh cruthaitheachta Ní Ghríofa chun solais leis an scannán seo, a léirítear trí thaibhithe pearsanta dá cuid oibre féin mar aon le hagallaimh dhoimhne, agus téitear ar aistear léi go croí a cuid inspioráide: a baile féin i gCo. an Chláir.

Chuir mé aithne ar Dhoireann roinnt blianta ó shin sara tháinig an spotsholas uirthí de bharr an leabhar ‘Ghost in the Throat’ a foilsíodh cúpla bliain ó shin agus a bhuaigh iliomad duaiseanna.

Táim ag súil go mór leis an scannan seo a fheiscint, an rud is annamh iontach, scannán faisnéise sa phictiúrlann. Nara fada uainn an oíche!