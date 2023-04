Deá scéal do dhaltaí Ard Teiste sa Ghaeltacht

An Colún Corcaíoch

D'éirigh le daltaí Coláiste Ghobnatan torthaí den scoth a bhaint amach san Ard Teist anuraidh. Seo iad ag fáil gradaim ag Oíche Bhronnta Bhórd Oideachais agus Oiliúna Chorcaí le déanaí. Cad é an todhchaí atá roimh daltaí Ard Teiste na Gaeltachta san am atá romhainn?

TÁ an chosúlacht ar an scéal go gcuirfear deireadh sealadach ar a laghad leis an bplean sruth Ghaeilge níos deacra a chruthú do dhaltaí Ard Teiste sa Ghaeltacht agus in earnáil na Gaelscolaíochta.

De réir tuarascáil atá ullmhaithe ag an gComhairle Náisiúnta Um Churaclaim agus Measúnachta (CNCM) don Aire Oideachais Norma Foley, níl aon fhís nó cuspóir roinnte maidir leis an slí chun tosaigh agus thagair an tuarascáil don imní shuntasach i measc oideachasóirí is lucht feachtais sa Ghaeltacht agus in eagrais Ghaeilge.

Níl an tuarascáil foilsithe go fóill ach tá sé feicthe ag an Irish Independent.

Bheifí ag súil go nglacfadh an Aire Oideachais le moltaí an tuarascála. Bhí tuairimíocht ann go mbeadh na moltaí seo i bhfeidhm roimh lár na 2020í ach is léir go bhfuil an proiseas ar an gcúl chos anois.

B’é an moladh a bhí ann – agus atá i bhfeidhm cheana féin ag leibhéal an Teastais Shóisirigh - ná go mbeadh sruth dírithe ar dhaltaí Ard Teiste i meanscoileanna Gaeltachta agus i nGaelcholáistí a bheadh ‘níos dúshlánaí’ - T1 - agus sruth eile do dhaltaí Ard Teiste I scoileanna eile, T2.

Breis is bliain bhí proiséas comhairliúcháin á reachtáil ag an an CNCM ina raibh tuismitheoirí agus múinteoirí Ghaeltachta agus taobh amuigh den nGaeltacht páirteach ann.

Tógadh ceisteanna le linn an phróiséas sin faoin údar a raibh leis an moladh go mbeadh curaclam Gaeilge na hArd Teiste á scoilt mar seo.

Dúirt go leor muinteoirí nach mbeadh sé indéanta spriocanna sainriachtanaisí an chúrsa a bhaint amach san amchlár.

Léiríodh imní eile go raibh ró bhéim ar an litríocht agus tá seo tugtha le fios freisin maidir leis an leagan amach atá ag an nGaeilge ag an Teastas Soisireach. Ceaptar gur cheart go mbeadh béim níos mó ar scileanna labhartha na Gaeilge.

Deirtear sa tuarascáil gur cheart go ndeinfí níos mó taighde ar an gcur chuige a bhíonn i ndlínsí eile ina bhfuill teanga dhúchais atá ina teanga tánaisteach freisin.

Cuirtear an ceist sa tuarascáil: Cad é an solathar a dheintear maidir leis an gcuraclam sna tíortha sin?

Tá go leor ceisteanna a chuirfinn le sin ach is é an deacracht is mó atá ann ná go bhfuil foghlaim na Gaeilge sa chóras oideachais ceangailte le rás na bpoinntí.

Is olc an scéal é go mbionn foghlaim ar mhaithe le foghlaim curtha sa dara h-áit i gcomórtas leis an iomaíocht chun áiteanna ar chúrsaí tríú libhéal a bhaint amach chomh fada agus a bhaineann sé le daltaí meánscoile.

An fhaid is a bhíonn sin i gceist ní féidir le rath a bheith ar oideachas in ábhar ar bith - gan bacaint le h-ábhar ata ar an imeall i morán slite ar nós an Ghaeilge in ainneoin chomh tabhachtach is atá sí dár bhféiniúlacht.