Cúpla focal Éilís ina spreagadh do Ghaeil

Banríon Shasana, Eilís 2, agus í ar chuairt go dtí an Margadh Sasanach i gCorcaigh le linn a cuairt stáit in 2011.

Gearrthóg ón leabhar a scrígh Flor McCarthy, The Presidents' Letters: An Unexpected History of Ireland. Seo é an nóta a scrígh Uachtarán na hÉireann ag an am, Máire Mhic Giolla Íosa, na focail as Gaeilge agus a leagan foghraíochta a d'úsáid an Banríon Eilís II ina h-oráid stairiúil ag Caisleán Bhaile Átha Cliath ina dhiaidh sin.

AGUS í ar shlí na fírinne anois, is dócha gur féidir linn cúpla focal moltach a chur le h-anam Bhanríon Shasana, Éilís, a cailleadh an tseachtain seo cháite.

Bhí aois mhaith bainte amach ag Eilís agus go leor de stair an chéid seo cháite feicthe aici agus lámh éigean aici féin sna scéalta sin.

Ní chuirfear locht orainn anseo má leagaimíd béime ar a gcuairt stairiúil ar Éirinn i 2011, nuair a tháinig sí go Baile Átha Cliath agus Corcaigh.

Bhí cúpla rud suimiúil mar gheall ar a turas go dtí an príonhchathair. Thug sí omós ag An Ghairdín Chuimhneacháin agus fuair sí taispeántas iomanaíochta i bPáirc an Chrócaigh.

Cuairteanna tabhachtacha siombalacha. Sa Ghairdín Cuimhneacháin bhí sí ag léiriú measa do na laochra fadó a cailleadh agus iad ag troid ar son saoirse na hÉireann, saoirse a bhí á shéanadh ag réamhchomharbaí Eilís orthu.

Gan amhras bhí tabhacht den tsort céanna lena cuairt ar Pháirc an Chrócaigh, láthair ceann des na sléachtaí ba mheasa ó Chogadh na Saoirse.

An cuid den chuairt is tabhachtaí dár liom an oráid a thug sí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, oráid a chuir sí tús leis le cúig focal Ghaeilge, A Uachtaráin agus a Cháirde.

Tá sean taithí againn ar pholaiteoirí Éireannacha ag baint úsáid as ‘cúpla focal’ ag tús oráidí - agus, go deimhin, tá taithí againn freisin ar chaptaein bhuacha craobhacha CLG ag rá na focail ‘Tá an áthas orm an corn seo a ghlacadh ar son...’.

Ach ba rud éigean éagsúil ar fad a bhí sa mhéid a thárla leis an oráid sin. Banríon Shásana, an ríocht a rinne tromaíocht ar an nGaeilge ar feadh na céadta bliain, ag caint as Gaeilge? Ba dheacair é a shamhlú.

De réir an leabhar a chur an iriseoir Flor McCarthy le chéile, The President’s Letters - An Unexpected History of Ireland, tá an nóta acu a scrígh Máire Mhic Giolla Íosa ar sean chlúdach litreach, an leagan Ghaeilge/an leagan foghraíochta/an leagan as Béarla, agus a thug an nóta sin do thadhóir Shasanach, fear a bhí in aon rang lei nuair a rinne sí staidéar ar an ndlí.

Thug an tadhlóir seo, Francis Campbell, an nóta don mBanríon agus rinne sí cleachtadh lei agus ar an oíche úd, labhair sí na focail.

Bheithfeá ag súil go mbainfeadh sin an nimh ó chaint dhaoine áirithe i leith na Gaeilge - ach níor thárla sin fós Tá oidhreacht fhuilteach ag an IRA ó thuaidh agus mar gheall ar sin tá an Ghaeilge smálaithe go fóill i súile roinnt aondachtaithe. Tá roinnt mhaith oibre déanta ag leithéidí Linda Ervine agus eagrais Ghaeilge chun sin a mhaolú ach glacfaidh sé a thuilleadh ama.

Bhí cuairt na Banríona ar Chorcaigh, go h-áirithe ar an Margadh Sasanach (nó mar a bhíodh air ar feadh na mblianta, An Margadh Béarla!) thar a bheith suimiúil agus pleisiúrtha don Bhanríon agus tugadh deis do phobal na cathrach fáilte a chuir roimpí.

Ní bheidh a leithéid arís an seán rá a chaitear amach ag amanntaí mar seo. Tá sé fíor i leith Eilís, gan amhras. Suaimhneas síoraí dá h-anam agus solás dá clann is do mhuintir na Breataine.