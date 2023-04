Cork’s bardic event brings out young and younger poets

Irish language poetry evening is one of a kind in Ireland

For decades, it has been traditional that Dáimh Scoil Mhúscraí Uí Fhloinn, Ireland’s only poetry court, to assemble in Cúil Aodha for an annual poetry night in the holiday period between two Christmasses. It’s one of the cultural highlights of the holidays in the Cork region.

It’s an Irish language event – and the original Irish language version of this report comes after this article.

Dáimh Scoil – which translates as School of Poetry – Mhúscraí returned this Christmas after a hiatus of a few years from its traditional berth, partly due to the pandemic. The Dáimh Scoil had returned in April but this Christmas’ event marked a return to its tradtional time.

There's free admission to an event featuring young and younger poets from the local area and further afield who are keen to share and perform their works at Ireland’s only living poetry court based on the bardic tradition.

The event follows the same structure as set out by tradition. The event is announced by a declaration which notifies the poets of the time and place of the event and commands them to prepare their poems for the event. Then the Uachtarán na Dáimh Scoile or President issues an invitation in verse form to invite poets and audience alike to attend.

In bygone years, there were so many poets in the locality – teachers and farmers would get involved in writing a few verses – that you could scarcely throw a stone without hitting a poet.

That was the era when poets such as Dónal Ó hÉallaithe, Dónal Ó Ceallaigh, Pádraig Mac Suibhne, Peadar and Dónal Ó Liatháin, Seán Eoghan Ó Suilleabháin were in the area to give measured, funny, poetic responses to the Cuireadh/Invitation.

This year, the invitation which was used was one written in 1929 by then President, Pádraig Ó Crualaoi, who went by the pen name of ‘Gael na nGael’ (the Gael of Gaels). Pádraig was a tailor who lived and worked in Macroom, People remember him seated in the window of his house at the bottom of Castle Street as he worked away with needle and thread.

Seán Ó Muimhneacháin, the excellent local poet, gave a particularly witty response to the Cuireadh as he asked had the former (and late) Uachtarán returne from beyond the grave to issue the invitation.

Another local poet, also departed, had a response to the Cuireadh read out. My father, Dónal Ó Liatháin, was a keen participant in the Dáimh Scoil festivities and would have had a response to the Cuireadh every year.

In the response he wrote to the Cuireadh in 2000 he spoke about the difficulties in writing a response in the age of the umpteen channels on the TV and so many other distractions. How Dónal, who died in 2008, would have coped in the age of Netflix and several other streaming platforms, it’s hard to know.

Poetry needs inspiration – and perspiration. It’s a craft and people can learn how to use the tools of metre, rhythm, the music of the words to craft the message they want to impart in their poems. There’s a certain music in the poems crafted in the tradtional style of Múscraí which means we know them best as songs.

Songs you might have learned at Irish College when you were younger such as ‘Táimse agus Máire’ and ‘An Poc Ar Buile’ were first performed in public at the Dáimh Scoil by poets Seán Eoghan Ó Suilleabháin and Dónal Ó Mulláin.

All forms of poetry are welcome and younger poets are especially treasured. The Dáimh Scoil depends on new blood to ensure its continuation and, as it happens, is looking forward to its centenary in 2025.

AR feadh na mblianta, bhí sé traidisiúnta go mbeadh Dáimh Scoil Mhúscraí Uí Fhloinn á tionól idir dhá Nollaig i gCúil Aodha, oíche filíochta lán de phleisiúr agus de shaíocht i lár an Gheimhridh, buaic phointe cultúrtha i lár na laethannta saoire.

I mbliana bhí an Dáimh Scoil ar ais idir an dhá Nollaig agus bhí slua breá i láthair in Áras Éamonn Mac Suibhne don tionól cultúrtha ar leith seo.

Saor chead isteach agus filí óga is aosta ón gceantar agus ó níos faide i gcéin chun a saothar a roinnt linn ag an t-aon chúirt filíochta bunaithe ar thraidisiún na mBardaibh atá fágtha sa tír.

Toisc gur tionóladh Dáimh Scoil i mí Aibreán, an chéad cheann le trí bliana, b’é seo an dara Dáimh Scoil i mbliana, mar sin is é 2022 an bliain ina raibh Nollaig idir dhá Dháimh Scoil!

Leanann sé an struchtúr céanna de ghnath, is é sin go mbionn forogra ann a chuireann in iúl dos na filí agus éinne eile a bheadh suim acu ann go bhfuil a leithéid ar siúl agus go gcumann Uachtarán na Dáimhe cuireadh i bhfoirm véarsaíochta agus is é sin a bhíonn mar spreagadh dos na filí chun freagraí a thabhairt san chéad chuid den oíche.

Fadó, nuair a bhíodh go leor filí sa cheantar nach bhféadfá cloch a chaitheamh gan ceann acu a bhuaileadh, leanadh an chuid seo den oíche uair a chloig leis féin.

B’shin an ré ina mbeidh filí ar nós Dónal Ó hÉallaithe, Dónal Ó Ceallaigh, Pádraig Mac Suibhne, Peadar agus Dónal Ó Liatháin, Seán Eoghan Ó Suilleabháin agus go leor eile agus iad ag tabhairt freagraí tomhaiste, fileata, greanmhar go minic, ar Chuireadh an Uachtaráin.

I mbliana ba chuireadh a scrígh Uachtarán na Dáimhe i 1929, Pádraig ‘Gael na nGael’ a raibh ós ár gcomhair. Cuireadh gonta fileata ón dtailliúr a bhíodh ag cleachtadh a cheird i Maigh Chromtha.

Thug Seán Ó Muimhneacháin, sár fhile an cheantair, freagra fíor éirimiúil ar an gcuireadh agus é ag fiosrú an raibh Gael na nGael beo arís agus é fillte óna leaba fén gcré.

Agus bhí freagra eile a tháinig chúghainn ó Dhónal Ó Liatháin, file eile atá ar shlí na fírinne. Mise, a mhac agus Cléireach na Dáimhe, a léigh an freagra úd agus is iontach an treoir atá sna véarsaí úd ón mbeirt d’fhilí atá ag foghlaim na céirde.

Tá idir ceardaíocht agus spreagadh ag baint le filíocht. Tá gnéithe ar nós meadaracht is rithim, ceol na bhfocal, le cur san áireamh an oireadh le brí na bhfocal. Is é an cineál sin filíochta bunchloch an traidisiún i Múscraí. Ní h-é sin le rá nach bhfuil filíocht nua aimseartha na linne seo á scríobh sa cheantar freisin - mar tá go leor agus tá an filíocht atá á scríobh ag filí óga d’ard chaighdeán

Go deimhin bhí Méadhbh Ní Chonaill agus a dearthar, Finín, buaiteoirí araon i gcomórtais liteartha an Oireachtais sna rannóga filíochta, ann chun a chuid dánta a rá, dánta breatha fileata agus comhartha dóchais don todhchaí.

Spreag na h-amhráin a chan Éabha agus Clíodhna Breatnach, gar iníonacha Dónal Ó Liatháin a tháinig an slí ar fad ón gCeathrú Rua lena máthair, mo dheirfiúr Bríd, dochas reisin. Tugann na h-amhráin a chum siad féin agus a chan siad le tionlacan giotar le fios go bhfuil feith na filíochta iontu gan amhras agus, le cois sin, deireann sé linn go mairfidh na traidisiúin inár ndiaidh.

Ba dheas dá mbeadh breis daoine óga ag glacadh páirte sa Dáimh Scoil ach ní beag an méid a raibh páirteach agus beidh níos mó ann an chéad uair eile. Seans go mbeadh sé go deas ‘Dáimh Scoil na nÓg’ a reachtáin le linn na bliana uair éigean agus go mbeadh ceardlann i dtréithe na filíochta traidsiiúnta ann roimh ré.

Bhí go leor buaic phointí eile ann ón oíche - an omós don scríbhneoir Feargal Ó Béarra a tháinig chughainn óna chara Diarmuid Johnson ar cheann acu. Léigh Péigí Ní Cheallaigh comhfhreagras idir a h-athair, Proinsias Ó Ceallaigh, file óg sna 1930í, agus Gael na nGael, Uachtarán Dháimh Scoil na linne, maidir lena phas filíochta (bhronnfadh an Uachtarán pas ar dhaoine as feabhas a saothar agus d’fheadfadh siad filí a thabhairt orthu. Ghnóthaigh Proinnsias a phas gan amhras.

Bhí agallamh beirte brea ag Siobhán Ní Mhuimhneacháin a rinne sí i dteannta Eibhlín Ní Lionáird. Chuir siad san Kim Kardashian agus Jennifer Aniston inár láthair agus iad ag trasnaíol faoi chúrsaí faisin.

Ní raibh aon éide ná geaitsí mar a bhíonn ag an Oireachtas. Ní raibh ann beirt bhan deisbhéalach ag argóint go fileata faoi chóta buí ach a dhéanamh go glic agus go h-ealaíonta.

Sin an Dáimh Scoil agus an chuid is fearr dár liom dár gcultúr i nGaeltacht Mhúscraí. Gura fada buan é agus nara fada uainn Dáimh Scoil 2023!