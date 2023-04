Cleachtaí faoi lán seol cois a’ Ghaorthaidh!

TÁ an cleachtadh faoi lán sheol le h-aghaidh an ceoldráma, An Tuairín Dubh, a bheidh á léiriú i mBéal Átha’n Ghaorthaidh i mí Bealtaine agus is iontach an rud a fheiscint go bhfuil cliar agus criú chomh talannach is ildánach bailithe le chéile ag Seán Óg Ó Duinnín, príomh oide Scoil Mhuire agus fear atá taithí na mblianta aige ar an ardán.