Cill na Martra agus Béal Átha’n Ghaorthaidh ag seasamh an fhóid ar son Mhúscraí ag CPnaG 2023

BEIDH an ‘Bhóthar ó Thuaidh’ á thabhairt ag lucht leanta na gCumann CLG sna Gaeltachtaí ó dheas orthu féin agus Comórtas Peile na Gaeltachta ar bun i dTír Chonaill ag an deireadh seachtaine agus is é tuar na h-aimsire go mbeidh an ghrian ag taithneamh agus na peileadóirí ag dul chun páirce.

Is minic go mbionn sé grianmhar le linn deireadh seachtaine an Chomórtais ach is annamh go mbímíd ag súil leis.

Tá cuimhne agam nuair a bhíodh an Chomórtas i mBaile Mhúirne go raibh laethannta glórmhara ann - go h-airithe nuair a bhíodh Naomh Abán, mo chumann féinig, ag buachaint

I mbliana, ní bheidh Naomh Abán ag dul ó thuaidh ach beidh foirne laidre ag taistealó Chill na Martra agus ó Bhéal Átha’n Ghaorthaidh, curaithe na bliana seo cháite. Táim cinnte go n-iompróidh siad brat Mhúscraí le bród agus spiorad agus go n-éirí go geal leo. Le cúnamh na nDéithe Peile, beidh Naomh Abán ar ais san aicsean an bhliain seo chughainn nuair a fhillfidh an Chomórtas go Cill na Martra i nGaeltacht Mhúscraí. Cheapas, áfach, go mbeadh ban pheileadóirí Mhúscraí ag taisteal - nó d’éirigh leo Craobh na hÉireann a bhaint amach i mbéal na Nollag ach ní h-amhlaidh atá.

Is turas fada é go Tír Chonaill agus cé gur bhreá liom bheith ann beidh orm leathshúil a choimead ar an aicsean ar TG4 agus cluas a thabhairt do thrachtairí breatha RTÉ Ráidió na Gaeltachta.

Beidh mé féin ag dul go Páirc Uí Chaoimh Dé Sathairn, freisin, chun tacú le Corcaigh agus iad ag imirt in aghaidh Chiarraí i mbabhtaí cáilithe Chraobh na hÉireann. Tá sé ait iad a fheiscint ag teacht le chéile ag an pointe seo sa chomórtas seachas i gCraobh na Mumhan.

Tá go leor cluichí le craoladh beo ar TG4 ag an deireadh seachtaine agus beidh gach cluiche beo ar RTÉ RnaG ó thús an aicsin Dé hAoine go bronnadh Chorn an Aire Dé Luain.

Is maith an rud é nach bhfuil aon baol, go fóill ar aon nós, go n-imeoidh tuairisciú bheo an Chomórtais go dtí GAAGO - is cosúil nach bhfuil aon suim fé láthair ag an CLG i gcluichí Gaelacha agus sa Ghaeilge seachas an ‘cúpla focal’ a labhrann uachtaráin agus iad ag bronnadh coirn is a leithéid.

Nuair a bheidh Comórtas Peile na Gaeltachta ar GAAGO, seachas ar TG4 agus RTÉ RnaG, beidh a fhios agam go bhfuil an cath caillte go h-iomlán.

Idir an dhá linn táim ag súil le comórtas téagartha agus go leor de phobal na Gaeltachta a fheiscint ag freastal ar na gcluichí.

Agus torthaí an Dhaonáirimh fógartha, bheadh sé go deas roinnt Gaeilge á chlos á labhairt ag daoine freisin!