Ceoltóir Mhúscraí imithe ar Shlí na mBeaglaoich

Diarmuid Ó Meachair ó Dhoire'n Chuilinn i gCúil Aodha agus é in éineacht le Cormac agus Breandán Ó Beaglaoich ar an slí trasna go hOileán Baoi (Dursey) ar chósta Chorcaí.

TÁ muintir Uí Bheaglaoi ag tabhairt na bóithre orthu féin arís i mbliana sa ‘Beauty’, an feithicil campála a rinneadh athchóiriú álainn air, agus an uair seo tá siad ag teacht go Corcaigh.

Anuraidh, is amhlaidh go raibh siad ag taisteal ó Chiarraí go Tír Chonaill agus ná dheineas gearán go raibh an cuid is fearr – agus is ceolmhaire den tír fágtha ar lár acu – agus anois tá an scéal curtha ina cheart acu nó tá tús á chur leis an dturas sa chontae is mó agus is gleoite sa tír. An gá dom ainm an chontae a lua?

Thosnaigh an turas i mBarr a’Chuma – tabhairne atá fós i gCo. Chiarraí is baolach – agus is ann a chas siad le duine d’amhránaithe óga Ghaeltachta Mhúscraí, Rúth Ní Riada. Seo an clár a fheicfear den chéad uair agus tús á chur leis an sraith Dé Domhnaigh seo chughainn, Meán Fómhair 25, ag 9.30in.

Agus ar aghaidh leo ina dhiaidh sin go hOileán Baoi i leithnis Bhéarra. Tá ard mheas ag boscadóirí na tíre ar muintir Dwyer arbh as an cheantar sin dóibh agus cuireann an preas ráiteas a fuaireas síos ar an cuairt go Béarra amhail is go bhfuil muintir Uí Bheaglaoich ag siúl ar thalamh naofa.

Seinneann an boscadóir Diarmuid Ó Meachair ceol de chuid Finbarr Dwyer dóibh ar Oileán Baoi. Ar an mbóthar go Dún na Séad, tugann Declan McCarthy amach ar bhád timpeall an cheantair iad roimh theacht go dtí uaigh Canon Goodman taobh amuigh den bhaile. Cloiseann siad ceol ó na deirfiúracha Éimhear agus Caoimhe Flannery, chomh maith leis an gcláirseoir Oisín Morrison agus an fliúiteadóir Éilís Ní Shúilleabháin. Cuireann siad deireadh leis an gclár i mBéal an Dá Chab i dteach tábhairne cáiliúil Levis’ chun bualadh le Con Fada Ó Drisceoil agus The Four Star Trio.

Mar is dual do Chorcaigh, ní leor clár amháin chun traidisiúin ceoil an chontae a chur san áireamh. Creidimse go nglacfadh sé sraith iomlán nó cúpla sraith.

Sa dara clár, tugann siad cuairt ar shuíomh Chath Chionn tSáile, áit a dtugann siad ómós dá sinsir a throid ann. Agus iad ar thóir tuilleadh eolais faoi cheangal na mBeaglaoich le Corcaigh, téann siad chomh fada le Martina O’Neill sa mbaile i gCúirt an tSáirséalaigh agus míníonn sí an ceangal atá acu le muintir Uí Bheaglaoich de bharr an chatha chlúitigh. Tagann baill eile den teaghlach ansin – deirfiúr Bhreanndáin, Caitlín Ní Bheaglaoich agus a mac Aogán Lynch. Ag dul i dtreo chathair Chorcaí dóibh, castar Haru Naito orthu – déantóir fidle ón tSeapáin atá ag cur faoi sa chathair anois, agus seinneann sé port dóibh ar an mbosca ceoil.

Tugann siad cuairt ar a gcara Colm Murphy sa mbaile agus seinneann siad cúpla port leis féin agus Aidan Coffey. Tugann Lisa agus Eoin Stan O’Sullivan faoi pholcaí Chorcaí sa Corner House agus cuireann Breanndán agus Cormac deireadh leis an gcuid seo den turas i mBaile Choitín, áit a gcastar na fidléirí Maria Ryan agus Lucia McPartlin orthu.

As sin as go brách leis an mbeirt Ciarraíoch ceolmhar go dtí na Déise agus thuas fán dtír. Má thagann siad slán as an aidbhintiur sin, is féidir leo teacht ar ais go Corcaigh chun tuilleadh den cheol is fearr sa tír a chloisint!

Ag teacht i gcabhair ar chara

Tháinig droch scéal chomh fada liom an tseachtain seo, go raibh cara mór le muintir Mhúscraí, Anna Ní Mhaonaigh, go dona tinn le h-ailse. Bean í Anna atá aithne ag muintir Mhúscraí uirthí mar gheall go raibh sise agus Liadh Ní Riada i mbun comhlacht scannánaíochta fadó riamh, nuair ná raibh scannáin á dhéanamh as Gaeilge, nuair ná raibh aon chaint ar An Chailín Ciúin.

Rinne siad an scannán, i measc go leor eile, An Gobán Saor, agus baineadh ana thaithneamh as. Scannán a chuir casadh nua aimseartha, bhuel na 90í ar aon nós, ar an sean scéal faoin nGobán Saor. Is iomaí oíche a chaith Anna i Múscraí ag Éigse Dhiarmuidín Uí Shuilleabháin agus iliomad imeachtaí eile.

An uair dheireannach a chas Anna orm, bhí sí ag obair go dian dicheallach - agus éifeachtach – i mbun na h-amhánaithe is na ceoltóirí a bhí páirteach in oíche mhór cheiliúrtha ar son RTÉ Ráidió na Gaeltachta agus iad 50 bliain d’aois. Bhí ar Anna obair mar ba bhean féin fhostaithe í riamh agus ní thugann an córas in Éirinn an aire mar is ceart dá leithéid. Thug sí aire mhaith dom féin agus do mo chomhleacaithe i gCór Chúil Aodha an oíche céanna.

Anois tá a h-iníon Roise, bean ceolcmhar freisin, ag eagrú feachtas go-fund-me chun €80,000 a bhailiú le cóir leighis a fháil d’Anna i Meicsiceo. Is amhlaidh go bhfuil an ailsce imithe chomh fada anois agus gurb é sin an dóchas is fearr atá aici go dtiocfaidh sí slán.

Más féidir libh cúpla Euro a chaitheamh i dtreo an fheachtais, bheadh clann agus cáirde Anna –bheitagus an bhean í féin – go mór faoi bhúr gcomaoin.

Síneadh ama curtha leis an dáta iontrála don Oireachtas

Má tá tú buartha gur chaill tú an dáta deireannach iontrála do chomórtais ardáin an Oireachtais, agus an fhéile le filleadh go Cill Airne i gceann sé seachtaine nó mar sin, tá dea scéal agam duit.

Cé go raibh an dáta deireannach Meán Fómhair 15 luaite roimhe seo, is amhlaidh go bhfuil sin athruithe anois agus tá dáta nua ann, Meán Fómhair 25.

Tá tuairim agam féin go gciallaíonn seo go bhfuil pobal na Gaeltachta agus na Gaeilge tar eis imeacht as taithí bheith ag cur isteach ar chomórtais ina mbionn ar na h-iomaitheoirí dul ós comhair an phobail beo beathach - seachas ar fhíseán idirlín.

Tuairim a ritheann liom féin go dtabharfaí ar ais na hOireachtais Chúige/Réigiúnda nó, ar a laghad, go mbeadh imeacht áititúil Oireachtais i ngach Gaeltacht chun seans a thabhairt do h-iomaitheoirí i gcomórtais agallaimh beirte, lúibíní agus amhránaíochta a bpíosa a dhéanamh ós comhair slua dá ngaolta is dá gcomhairsain. Ba cheart go bhfaigheadh gach éinne duais, gan amhras,

Beidh sé aisteach bheith ar ais i gcomhluadar dhaoine arís agus ag baint suilt as imeachtaí ar nós comórtais agus drámaí agus a leithéid. Táimíd ag súil go mór leis.

Dráma nua as Gaeilge ó réalt KNEECAP

Beidh dráma nua scríofa ag Naoise Ó Cairealláin á léiriú ar an árdán le linn Féile Amharclannaíochta ar an Imeall Bhaile Átha Cliath atá ar siúl faoi láthair. Minimal Human Contact is ainm don léiriú seo ón gcompántas amharclainne Feirsteabh, Aisling Ghéar, agus beidh sé ar an ardán sa Smock Alley an tseachtain seo chughainn – tá tuilleadh eolais ar shuíomh idirlín na féile.

Baineann an léiriú féin le h-eispearas an fhir óg atá ag fás suas in iarthar Bhéal Feirste, cuid den . sin ina bhfuil go siopa geall ghlacadóra ar gach cúinne. Mar a deireann Naoise é féin: “Bhí agus tá go fóill bookies ar achan choirneál de Iarthar Bhéal Feirste agus má théann tú go ceantar meánaicmeach is beag bookies a fheiceann tú ann, mar ní dhéanann siad airgead sna ceantair sin.”

Is é tuiscint Naoise ar an scéal nach mbionn siopa geallghlacadóra i gceantair meanaicmeacha mar gurb é an aisling ‘bocht go saibhir’ atá á thairiscint acu agus go dtuigeann siad go dtuigeann daoine sa mheán aicme nach ann ach aisling fánach.

Oíche Chultúir

dán omóis le Concubhar Ó Liatháin

Oíche Cultúr

Ní smaoineamh ró dhúr

An oíche cultùir

Is aoibhinn liom féin

Ealaíon gan péin!

Oíche sa bhliain

Ar a shásaítear [nach mór] gach mian.

Anseo cois Suláin

Tá an Bheith an fholláin

Spreagann sí sinn

Bheith ag ceol linn go binn

Ag léiriú dramaíochta

Is ag cumadh filíochta!

Ná cuir as an áireamh

Bheith ag rínce ar stáiribh

Agus tá inár ndúchas ar ndóigh

Amhránaíocht ar an sean nós

Is ní as smidiríní

A chumtar agallaimh is lúibíní.

Is mór liom an deis

Teacht ar thaispeántas nó feis

Ní miste liom a rá

Gur mhaith liom é gach lá

Mar ní smaoineamh ró dhúr

An Oíche Chultúir!