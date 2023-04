Cent ní dheonfar gan athrú poirt!

FUAIREAS litir sa phost ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, an tseachtain seo chaite agus is amhlaidh go bhfuil mo sean ‘alma mater’ ag iarraidh orm deontas a thabhairt dóibh.

Tuigim cás na n-ollscoileanna agus iad gann ar airgead. Ní féidir leo, i gcónaí, iar ard Stát Sheirbhíseach a aimsiú chun deontas deas a fháil ón Rialtas.

Táim soiniceach go leor ar an ábhar. Agus nior chabhraigh sé leis an scéal go raibh an litir a fuaireas go h-iomlán as Béarla agus, mar bharr ar sin, bhí m’ainm mí-litrithe sa litir.

Anois níor mhaith liom bheith ró chruaigh ar éinne ach tá go leor scoláirí Ghaeilge ag UCC agus Roinn Nua Ghaeilge chomh maith is atá in Éirinn ag an ollscoil. Níl aon leithscéal ann gan leagan Gaeilge nó dhá theangach den litir a bheith ann freisin. Tá na saineolaithe ar lic a’dorais ag an Ollscoil chun an obair seo a dhéanamh agus an obair seo a dhéanamh go snásta.

Thar na mblianta ó d’fhagas an ollscoil, beagnach 35 bliain anois, tá go leor litreacha faighte agam ón ollscoil ag lorg airgid le h-aghaidh an obair thabhachtach atá ar bun acu a leanúint nó tograí nua a mhaoiniú. Bhí siad ar fad i mBéarla más buan mo chuimhne, agus mar gheall ar sin, níor thugas pingin. Ar uairibh ní raibh aon airgead agam chun deontas a thabhairt; uaireannta eile bhíos níos fearr as agus bheadh suim agam mar, bhuel, tá páistí agam féin agus beidh siad ag freastal ar an ollscoil sin nó institiúid árd léinn eile.

Ní doigh liom go bhfuil sé maith go leor ón ollscoil, ná baol air agus bhris ar m’fhoighne agus chuir mé glaoch ar an uimhir a tugadh sa litir chun mo mhíshásamh is mo dhíomá a chur in iúl.

Cuireadh fáilte roimh ‘m’aiscothú’ agus dúradh go gcuirfí san áireamh é an chéad uair eile go mbeadh an ollscoil ag seoladh litreacha ag lorg deontaisí ó chéimithe.

Beidh le feiceáil. Táim ag scaoileadh an rachta seo chun rabhadh a thabhairt d’údaráis is ollscoileanna go bhfuil an chainteoir Gaeilge seo ‘dearg le fearg’ agus níl aon rún agam cur suas leis an idirdhealú gan smaoineamh a dhéantar ar an nGaeilge. Déantar é amhail is gur cuma faoi dhaoine arbh í an Ghaeilge a gcéad teanga cé acu an bhfuilimíd ann nó as!