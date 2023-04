Céim chun cinn don Ghaeilge ag Eurosong

An Colún Corcaíoch

Is as Leitir Mealláin do Jennifer Ní Chonaola, a chan Midnight Summer Night, amhrán a chum sí féin, ag an réamhbhabhta Eoraifíse. Ba dhobair nár bhuaigh bean na Gaeltachta ach tá sí óg agus beidh sí ar ais!

Ní h-amháin go raibh an Ghaeilge mar chuid d’amhrán Adgy, amhrán ná bhfuair cothrom na Féinne ós na painéil éagsúla, ach do labhair Jennifer Connolly, a chan agus a chum an amhrán a tháinig sa dara áit, Midnight Summer Night, ina teanga dhúchais, nuair a chuir Marty Whelan faoi agallamh í ag tús na h-ocáide.

Is as Leitir Mealláin i nGaeltach Cheantar na nOileán do Jennifer agus ba dhalta í sa Scoil Náisiúnta ansan, áit a bhfuil Bríd Ní Liatháin, mo dheirfiúr ó Mhúscraí, ina príomhoide. Níl Jennifer ach 19 mbliain d’aois agus is cinnte go mbeidh a thuilleadh le clos uaithí sna blianta romhainn.

Cé gur thugamar go léir vóta do Jennifer, d’éirigh le Wild Youth, an grúpa ó Bhaile Átha Cliath an lá a thabhairt leo leis an vóta deireannach den oíche dá amhrán, The One.

Is iomaí aoí a raibh ar an gclár, Marty Whelan agus Ryan Tubridy ina dteannta, a thug súntas don Ghaeilge agus iad ag rá go raibh sé go deas í a chlos.

Is cinnte go raibh. Ach níl anseo ach an tús.

Tá sé thar a bheith in am go mbeadh amhráin Ghaeilge á gcur san áireamh don gcomórtas seo, seachas ‘cúpla focal’.