Ceapadh an Choimisnéara

Tá Séamus Ó Concheanainn molta mar ainmniúchán an Rialtais do phost an Choimisinéara Teanga. Is faoi Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigín, é a cheapadh go h-oifigiúil, rud a tharlóidh in am tráth.

FAOI dheireadh agus tar éis sé mhí ó fógraíodh go mbeadh an t-é a bhíodh ina Choimisnéir Teanga, Ronán Ó Domhnaill, ag dul go post nua, tá duine nua ceaptha sa phost a bhí folamh le fada.

Tá fógartha ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D. agus Aire Stáit don Ghaeltacht, Patrick O’Donovan T.D., go bhfuil cead an Rialtais faighte anois an tUasal Séamas Ó Concheanainn a mholadh le ceapadh do ról an Choimisinéara Teanga. Tagann an fógra seo agus críoch tagtha leis an gcomórtas a rith an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) don ról.

Dúirt an tAire Stáit go raibh sé muiníneach go raibh an duine ceart ceaptha sa ról nua.

“Beidh dualgais sa bhreis ar Oifig an Choimisinéara Teanga ó thaobh monatóireachta de agus maidir le comhairle, treoir agus cuidiú a thabhairt do na comhlachtaí poiblí agus don phobal i gcoitinne,” dúirt an tAire O’Donovan agus an ceapachán á dhéanamh aige.