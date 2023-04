Ceangal láidir idir an Raidió is pobal na Gaeltachta

BEIDH ceiliúradh ag an deireadh seachtaine - agus údar maith leis - chun leath chéad bliain de RTÉ Raidió na Gaeltachta bheith ar an aer a aithint.

Tá sé deacair do dhuine Gaeltachta cosúil liom féin, duine atá cúpla bliain, ahem, le cois ar an leath chéad slánaithe agam, an saol a shamhlú fé mar a bhíodh sé roimh theacht ar an aer don Raidió.

Chonac é ráite in áit éigean go mbionn a fhios ag gach éinne cén staisiún atá i gceist nuair atá duine ón nGaeltacht ag caint ar an ‘Raidió’.

Is cuid lárnach dár saol iad cláracha ar nós ‘Adhmhaidin’, ‘Saol Ó Dheas’, ‘Cuireadh Chun Ceoil le Peadar Ó Riada’, ‘Spórt an tSathairn/an Domhnaigh’ agus ‘Tús Áite’, an clár cúrsaí reatha is fearr an an Raidió, agus nílim á rá san mar go mbím féin páirteach ann go minic.

Thar na mblianta táim tar éis bheith páirteach le Cór Chúil Aodha agus sinn go minic agus an tAifreann á chraoladh go minic ón séipéal áitiúil, Séipéal Ghobnatan.

Anuas ar sin bíonn an Ráidió ag craoladh go leor imeachtaí eile ón gceantar, leithéidí Dáimh Scoil Mhúscraí Uí Fhloinn, is beidh sin ar siúl arís nuair a thiocfaidh filí na Dáimhe le chéile arís ar Aibreán 22.

Bhíodh m’athair féin páirteach in iliomad cláracha ag caint faoi chúrsaí filíochta agus na h-amhráin a chumadh sé don Dáimhscoil. Cuid mhaith dá shaothar is i gcartlann an Raidió atá sé.

Táimíd go léir bródúil agus morálach as an Raidió agus is iontach mar a thug sé guth dúinn thar na mblianta, agus murach gur thug, is ar éigean go gcloisfí glór na Gaeltachta ar na aerthonnta sa tír seo ar chorr ar bith.

Is míorúilt é go bhfuil RnaG ar an aer ach ní bheadh sé tarluithe ar chorr ar bith ach gur bhris ar an bhfoighne ar ár sinsear agus thosnaigh siad ag craoladh staisiún raidió brádach i neamh chead na n-údarás agus, mar gheall ar sin, chinn an Rialtas cead a thabhairt le h-aghaidh bunú an stáisiún.

Uaireannta bíonn údair gearáin ag pobal i gceantar Gaeltachta áirithe mar gheall ar easpa seirbhíse agus is cinnte go mothaíonn muintir Mhúscraí go bhféadfadh rudaí a bheith i bhfad níos fearr, dá mbeadh, mar shampla, stuideo ceart lán aimseartha sa cheantar agus clár irise rialta ón bpobal seo.

Ceist acmhainní atá ann gan amhras agus is dócha nach dtiocfaidh feabhas ar an scéal seo go dtí go mbeidh rudaí níos fearr.

Agus sinn ag ceiliúradh iubhailé órga an Raidió le ceolchoirm a chraolfar ar fuaid na tíre agus timpeall na cruinne, beifear ag smaoineamh chomh maith ar na dúshláin atá roimh an Ráidió agus pobal na Gaeltachta i gcoitinne.

Tá an Ghaeltacht faoi bhrú, gan amhras, ach, ag an am chéanna, tá bá an phobail don teanga ag dul i neart. Tá sé deacair, uaireannta, bá a athrú go gníomh ach is é RnaG ceann de na h-uirlisí is éifeachtaí chun sin a dhéanamh - é sin agus TG4 agus, gan amhras, colúin mar an leathnach seo sa Corkman agus Seachtain gach Céadaoin san Irish Independent.

Tugann seo daoine i dteagmháil le saibhreas na Gaeilge agus an cultúr ársa ilghneitheach a bhaineann leis an dteanga. Cloisimíd agus feicimíd saol ár linne á phlé trí Ghaeilge agus cé gur rud iontach ann féin é sin, is ar éigean go bhféadfaimís a shamhlú conas mar a bheadh cúrsaí gan iad.

Tá gá smaoineamh chun tosaigh, áfach, agus bheith ag áireamh cad iad na beartais a chinnteoidh go leanfaidh daoine ag éisteacht le RTÉ RnaG agus ag déanamh teagmháil leis an nGaeilge ina saol ó lá go lá.

An bhfuil sé ró dhéanach bheith ag smaoineamh ar staisiún raidió a bheadh dírithe ar dhaoine óga? Pé freagra ar an gceist sin, beidh acmhainní breise ag teastáil. Idir an dhá linn, comhghairdeas leis an Raidió agus a bhunaitheoirí cróga agus iadsan a iompraíonn an lochrann go fóill.