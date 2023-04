Cáis Chúil Aodha ar bharr an domhain....nach mór

An Colún Corcaíoch

TÁ go leor le maíomh againn as i gCúil Aodha, an áit ina bhfuil cónaí orm, agus ní liostáilfidh mé anseo iad ar eagla go ligfidh mé ceann i ndearúd.

Ach táimíd ána bhródúil as an gcáis atá á dhéanamh ag Muintir Willems le blianta fada thuas ar na Milíní.

An tseachtain seo cháite thug mé faoi ndeara go raibh Cáis Chúil Aodha - Coolea Cheese - ar an liosta den 50 cáis is fearr ar domhan. De réir dealraimh is é Parmigiannio na hIodáile an cáis is fearr agus tá slua mór cáiseanna eile ón dtír sin ar an liosta.

Tá ceardaíocht sa cháis seo gan amhras agus fios ag na déantóirí conas é a dhéanamh go deas. Anuas ar sin tá sár chaighdeán an bhainne a thagann ós na ba a bhionn ag iníor sna páirceanna.

Idir an dhá linn bain taithneamh as an gcáis íontach seo ar arán donn déanta sa bhaile.