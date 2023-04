Bua mór do leabhar nua Thaddeus, El

BRONNADH gradaim Leabhair na Bliana An Post an tseachtain seo chaite agus tháinig buaiteoir an ghradaim don leabhar Gaeilge aniar aduaidh orm mar gur leabhar é ná raibh aon trácht cloiste agam faoi.

El is ainm don leabhar agus is é an léachtóir Gaeilge, Thaddeus Ó Buachalla, an údar, agus is é Coiscéim an foilsitheoir.

Ón méid atá le léamh ar chúl an leabhair, tosnaíonn an scéal le beirt fhear óga a fheiceann rud atá do-chreidte, dó-shamhlaithe fiú. De réir mar a nochtann an scéal, tá an fhírinne ag éirí níos soiléire agus ní féidir diúltú a thuilleadh don rud a tharla ach nár chreid siad ar an gcéad dul síos.

Tá comparáid á dhéanamh idir ‘El’ agus leabhair Umberto Eco, an t-é a scrígh ceann de na leabhair is fearr liom, The Name of the Rose. Is dána an chompará é ach ritheann sé liom go bhfuil gá le leabhair nach bhfuil chomh deacair agus dothuigte le leabhair Eco.

Comhghairdeas le Thaddeus agus go maire sé a ghradam. Beidh mé ag léamh ‘El’!