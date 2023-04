Beidh an Ghaeilge ‘cúl’ i gcónaí!

An Colún Corcaíoch

TÁ alt ag an iris snásta a bhíonn dírithe ar cheiliúráin na hÉireann, RSVP, ag moladh Paul Mescal as ucht an agallamh iomlán i nGaeilge a rinne sé agus é ar a shlí isteach go dtí ocáid mhór BAFTA Dé Domhnaigh. Níl ansan ach cuid den scéal, is ar éigean nach bhfuil iris nó nuachtán nó suíomh Éireannach atá ag moladh Paul Mescal as ucht a chuid Gaeilge.

Molaim é mé féin. Labhair sé go cairdiúil agus go nadúrtha le agallóir TG4, Caitlín Níc Aoidh, agus chuir sin go mór leis an dtaithneamh a bhí le baint agamsa agus go leor eile as an ócáid fíor Bhriotanach seo.

Molaim freisin Brendan Gleeson a labhair as Gaeilge agus é ar a shlí isteach chun na gradaim. Agus, gan amhras, molaim lucht An Cailín Ciúin a bhí ann as ucht iad a bheith ainmnithe ar an ngearrliosta don scannán is fearr nach raibh i mBéarla.

Sin go léir ráite, cuireann sé iontas orm i gcónaí an oiread daoine a théann rudaí mar sin i bhfeidhm orthu sa tslí is go gceapann siad go bhfuil an taoide lán don Ghaeilge go tobann, amhail is ná raibh an Ghaeilge i mbéal an phobail riamh roimhe, ná raibh sí riamh ‘i bhfaisean’ go dtí anois.

Ach sin an bua atá ag an nGaeilge. Tá sí tar éis teacht slán, más amhlaidh go gceapaimíd gur ar éigean féin a tháinig sí slán, trí chosc reachtúil, trí ghorta, trí chogadh, trí neamhshuim rialtais, trí an oiread sin dúshlain nach féidir linn iad a shamhlú.

An féidir go mbeadh iontas ar bith orainn go mbeidh an teanga rathúil agus na dúshláin sin ar fad sáraithe?

An chontúirt is mó don teanga ná an neamhshuim a bhíonn go forleathan i measc aicme áirithe dhaoine go dtí go bhfeiceann siad san go bhfuil daoine ann agus gur réaltaí iad ina slí féin agus go bhfuil suim acu san sa teanga agus, go deimhin, go bhfuil grá acu di.

Ní doigh liomsa gur aon ualach í an Ghaeilge le h-iompar i rith do shaol. Cén fath nach bhfoghlaimeofá í nuair atá an deis tugtha duit saor in aisce sa chóras oideachais?

Feicim daoine ar fuaid na cruinne ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim agus ag déanamh íbirtí chun sin a dhéanamh, ag íoc go daor as agus ag caitheamh go leor ama leis.

Agus seans go mbeidh úsáid agat di, lá éigean, ar chairpéad dearg éigean!