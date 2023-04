Béarla á scaipeadh ón mBlascaod!

Colún Corcaíoch

Ar nós go leor rudaí is áiteanna anois, tá an Bhlascaod Mhór ar líne agus cúntas ‘Twitter’ ag an oileán a thug cuid den litríocht is fearr i nGaeilge - agus i mBéarla - don domhan.

Is féidir teacht ar an oileán ag an seoladh seo - @gbisland - agus b’fhéidir go bhfuil an ainm sin cuí agus ceart.

An fath go ndeirim sin ná go bhfuil oileán atá ina seod d’ár noidhreacht Gaelach iompaithe go dtí an Bhéarla ar fad anois, más amhlaidh gur féidir linn aon léargas a fháil ón gcúntas Twitter. Táim tar éis cuardach a dhéanamh ar an gcúntas agus níl aon giolc i dteanga eile feicthe agam go fóill.

Bheinn ag súil go mbeadh giolcanna i nGaeilge le léamh ar an suíomh ach, anuas ar sin, tóisc go bhfuil cáil domhanda ar an oileán a thug dúinn Tomás Ó Criomhthainn, Muiris Ó Súilleabháin, an Blaithín agus Peig Sayers, ach bheadh dóchas agam freisin go mbeadh teangacha eile san áireamh freisin.

Is cosúil gurb í an Bhéarla anois, áfach, an t-aon teanga ina gcuirtear an oileán ársa seo i láthair ós comhair an phobail.

Pé duine go bhfuil úinéireacht acu ar an oileán, tá dualgas ar an duine sin a chinntiú go gcoimeadtar slán oidhreacht chultúrtha an oileáin agus is cuid lárnach de sin go mbeadh an Ghaeilge san áireamh.

Bhíos sa Ghreig tamall de bhlianta ó shin agus ag an suíomh ársa i nDeilfí.

Bhí fógraí in áirde ag an suíomh sin ag tabhairt rabhadh don gcuairteoir gan oiread is cloch ón suíomh a bhreith leo.

Cheapas go raibh sin dian - cad a tharlódh dá ngreamódh cloch i sál do bhróg? Ach anois feicim go bhfuil an ceart acu, tá oidhreacht ár dtír agus ár gcultúr thar a bheith luachmhar agus aon cleachtas a bhaineann uaidh sin, ba cheart go gcuirfí cosc iomlán ar an gcleachtas sin. Tá an iomarca d’ár n-oidhreacht géillte ag an dtír seo cheana féin!