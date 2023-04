B’aisteach an rud Báisteach san Aráib!

Tá iontas orm nár thárla sé roimhe seo, ach tá sraith díreach tosnaithe ar TG4 mar gheall ar an rud is buaine in aeráid na tíre: an báisteach.

Tá sean taithí againn in Éirinn ar an mbáisteach agus is iomaí focal atá againn ar an ghné seo den aimsir.

Sa chéad chlár, cuireadh deireadh eolais ar an bháisteach agus ar an eolaíocht a bhaineann leis na braonta uisce a thiteann anuas ón spéir. Buaileann Seán leis an eolaí Cormac Ó hAdhmaill ag Uaimheanna na hÁirse Marmair i gcontae Fhear Manach, áit a bhfuil lorg na báistí a thit na mílte bliain ó shin fós le feiceáil.

Thug sé Seán cuairt ar Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha le tuiscint a fháil ar an dóigh a mbíonn an eolaíocht in úsáid ag tíortha atá ar easpa báistí agus iad ag féachaint leis an ghanntanas sin a leigheas.

Chaith Seán súil sa dara chlár ar an tionchar atá ag an bháisteach ar chultúir ar fud na cruinne.

Thug sé cuairt ar thobar beannaithe in Éirinn, tobar ina bhfuil uisce a thit ina bháisteach na céadta bliain ó shin.

D’fhiosraigh sé an tábhacht chultúrtha a bhaineann leis an bháisteach i dtíortha a bhíonn ar easpa báistí agus cuireann sé tástáil ar an traidisiún a bhaineann le Leanbh Phrág a úsáid le súil is go mbeidh lá tirim ann lá bainise in Éirinn!

Sa tríú clár, is ó Inis Oírr go Arizona a bheidh ár dtriall, féachaint le heolas a chur ar an tionchar atá ag an ghanntanas báistí ar an saol laethúil. Cuirfimid eolas chomh maith ar phobal in Albain a bhaineann leas as báisteach an cheantair leis an bhaile fearainn iargúlta a athnuachan.

Agus tabharfaidh Seán cuairt ar Sceilg Mhichíl chun fiosrú faoi scéal na manach a chuaigh chun cónaithe ar an charraig iargúlta chéanna agus a bhailigh an bháisteach chun iad féin a choinneáil beo.

Bí ag faire ar TG4 ar an gCéadaoin ag 9.30in.