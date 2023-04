Bagatelle - ceol ó fhuaimrian m’óige

Go leor seoid de scannáin faisnéise ar sceidil na nOLLAG ag TG4 & RnaG

Tá Duais Pulitzer buaite ag an bhfile Éireannach Paul Muldoon ach thosnaigh sé ag scríobh filíochta as Gaeilge don iris Ghaeilge, An tUltach.

Bhí cáil mhór ar Bagatelle le linn na 80í. Bagatelle were huge in Ireland in the 1980s with songs such as Leeson Street Lady, Second Violin and Summer in Dublin.

IS í an Nollaig í agus nuair atá do bholg lán le turcaí agus mílseáin agus tú ag smaoineamh cad é atá ar an dteilifís nach ligfidh duit titim I do chodladh, tá freagra na ceiste sin i sceidil Nollag TG4 agus, gan amhras, Ráidió na Gaeltachta le cois.

Tá sé deacair na laethannta seo nuair atá gach mór scannán feicthe ar na h-ardáin sruthaithe, leithéidí Netflix, Apple, Paramount Plus, Disney Plus agus Amazon Prime. Cad é atá fágtha nach bhfuil feicthe agat go fóill?

Tá strac fhéachaint faighte ag The Corkman ar sceidil TG4 agus RTÉ RnaG agus seo chughaibh rogha de bhuaicpihointí na Nollag a bheidh á thairiscint ar sceidil an dhá mhórchraolóir Ghaeilge.

Folaithe i measc na mbuaicphointí go léir agus an ceann is túisce a luafad ná clár faisnéise a bheidh ar siúl ar Oíche Cinn Bliana, Omós do Liam Reilly.

Cérbh é Liam Reilly? Príomh amhránaí agus cumadóir Bagatelle, grúpa mór ceoil Eireannach sna 80í, comhionann na Sawdoctors sna 90í, b’fhéidir.

B’iontach na h-amhráin a chan siad - leithéidí Leeson Street Lady, Second Violin agus, gan amhras, Summer in Dublin. Agus nach bréan an boladh atá ag Abha an Life i gcónaí! Bí ag faire amach do - beadsa ag faire go cinnte!

Oíche Lá Nollag: Craolfar clár faisnéise nua faoi duine de aisteoirí na hÉireann ab fhearr riamh Cyril Cusack sa chlár Cyril Cusack: Lár an Stáitse.

Réalt mór amharclainne agus scannáin abea Cyril Cusack sna seachtóidí is na 80í agus bhí páirteanna aige i leithéidí Poitín, scannán faoi dhéantóir bhiotaille mí-dhleathach i gConamara agus na Gardaí sa tóir air, agus The Day of The Jackal, scannán ina raibh sé i ról dhéantóra ghunna don bhfeallmharfóir atá conradh faighte aige chun Uachtarán na Fraince, Charles de Gaulle, a mharú.

Tá a shliocht ag aisteoireacht leis – ina measc Niamh Cuasach, Sorcha agus Sinéad Cusack.

Ar an oíche céanna craolfar Dessie: Glór na Bó Finne, clár ina ndéanfar ceiliúradh ar an amhránaí iomráiteach, Dessie O’Halloran. Is as Inis Bó Finne do Dessie agus leanann an scannán seo a cholceathrar, John Halloran, atá ag iarraidh fáil amach mar gheall ar amhránaí. Bhí Dessie sna 60í sara tugadh súntas dá bhua amhránaíochta nuair a chas Sharon Shannon leis i dtabhairne ar an oileán.

File iomráiteach é Paul Muldoon anois ach an raibh a fhios agat gur ag scríobh do An tUltach a fuair an té atá duaiseanna Pulitzer buailte aige as a chuid véarsaíochta a chéad ardán dá dhánta?

Beidh saol chruthaitheach á chíoradh i scannán ar leith, Paul Muldoon – Laoithe’s Liricí a chraolfar ar an gCéadaoin Nollaig 28. I measc na réaltaí náisiúnta agus domhanda a bheidh ag tabhairt a léargais ar an bhfile ar an gclár tá Iarla Ó Lionáird, Paul Simon, Liam Neeson, PJ Harvey, Bono, Ruth Negga agus Paul Brady.

Cé gur mhó aithne a bhí ar Percy French mar gheall ar na hamhráin ghrinn a scríobh sé, ba shiamsóir mór le rá, údar cumasach, file, seinnteoir bainseó agus péintéir tírdhreacha den scoth a bhí ann freisin a thaistil an domhain. Tabharfar léargas air sa chlár Percy French: Siúlach Scéalach ar Lá Caille.

Beidh cuimhne agus ceiliúradh ar laoch spóirt Bhaile Átha Cliath sa chlár Anton O’Toole - Finscéal de Shaol GAA ar an 29 Nollaig, a thabharfaidh léargas ar shaol Anton O’Toole nó an Blue Panther mar a thugtaí air agus an ról tábhachtach a bhí aige ar fhoireann cháiliúil Átha Cliath a spreag athbheochan na peile Gaelaí.

Déanfar ceiliúradh ar shaol Willie Clancy agus ar 50 bliain de Scoil Samhraidh Willie Clancy i Sráid na Cathrach, Co. an Chláir i Willie Clancy: 50 Bliain den Cheol ar Nollaig 30.

Agus tugann sé seo go hOíche Cinn Bliana sinn nuair a bheidh Dáithí Ó Sé agus Doireann Ní Ghlacaín ár dtreorú amach as 2022 agus isteach i 2023 go spleodrach. I measc iad sin a bheidh sa Muileann i mBaile Mhúirne don gceiliúradh féilteach seo beidh John Spillane, Muireann Nic Amhlaoibh, Cór Chúil Aodha agus an Raw Bar Collective.

Ar Ráidió na Gaeltachta, tá go leor cláracha a bhainfidh tú taithneamh agus pleisiúr astu le linn séasúr na Nollag.

Ar Oíche Nollag, ag 7in, craolfar Nead na Nollag, ceolchoirm ina dheinfear ceiliúradh ar cheol agus ar oidhreacht Oileán Acla.

Ar Lá Nollag ag 10rn, craolfar Réalta Órga Ríogacha, clár ar leith le ceol agus aistí fuaime a chuirfidh spiorad na Nollag I do theach ar an lá mór.

Tá féirín ar leith I ndán duit má bhionn tú ag éisteacht thart ar 3in nuair a chraolfar RnaG ag Oireachtas na Samhna, clár a thabharfaidh deis don slua ar fad a raibh ag an Oireachtas éisteacht le na buaicphointí a chaill siad ó thuairisciú an Ráidió ar an mhór fhéile Ghaeilge.

Beidh Ceolchoirm ar leith le clos ar RTÉ RnaG ar Lá le Stiofán nuair a chraolfar buaic choirm Éigse Dhiarmuidín Ó Suilleabháin ó Chuil Aodha. Deineadh taifeadadh ar an gceolchoirm nuair a tháinig an fhéile ar ais tar éis na paindéime ag tús na míosa agus i measc na réaltaí a bheidh le clos beidh Bríd Ní Maolchiaráin, buaiteoir Chorn Uí Riada, Seamus agus Caoimhe Ní Fhlatharta agus Muintir Mheachair.

Ar an lá céanna beidh deis ag na héisteoirí cluas a thabhairt do bhuaicphointí RnaG ar an gcéad lá craolta, Luan Cásca 1972. Cheiliúr an Ráidió leath chéad bliain ar an aer i rith 2022 agus beidh go leor le clos ón sceideal ar leith imeachtaí a raibh ar siúl I gcaithamh na bliana.

Ar Stáitse isea clár a bheidh ag déanamh ceiliúradh ar an dtraidisiún dramaíochta i nGaeltachtaí na Mumhan. Beidh seo le clos ar an Máirt, Nollaig 27, ag 12 meanlae.

Ag Coimeád na Síochána. Tá na Gardaí ar an bhfód le céad bliain agus déanfaidh an clár seo roinnt agallaimh a thug roinnt de bhaill an fhórsa thar na mblianta a chraoladh i gclár speisíalta a bheidh á chur i láthair ag Dara Ó Cinnéide.