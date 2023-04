An Rí Searlas III agus an Ghaeilge

Chuir Rí Shasana, Searlas III, a lamh leis an reachtaíocht Ghaeilge an tseachtain seo.

TÁ a lámh curtha faoi dheireadh thiar ag Rí Shasana, Searlas III, leis an mBille Ionannas agus Cultúr, an reachtaíocht a thugann aitheantas oifigiúil don nGaeilge ó thuaidh den teorainn.

Cé gur an Rí a chur a shíniú leis an reachtaíocht, tá an creidiúint ar fad ag dul don bhfeachtas a d’eagraigh gníomhaithe óga teanga ó thuaidh, an ngrúpa ar a dtugtar an Dream Dearg. Bhíos i mBéal Feirste ag tús an tSamhraidh chun bheith páirteach sa mórshiúl ón gCultúrlann in iarthar Bhéal Feirste go lár na cathrach. Chualathas an fothrom a deineadh an lá sin i bPálais ríoga na Breataine, táim cinnte.

Cé go bhfuil aitheantas oifigúil ag an nGaeilge anois, tá sé deacair a rá cén uair a thiocfaidh na dlithe i bhfeidhm i gceart, cén uair a cheapfar Coimisinéir Teanga don Ghaeilge mar shampla.

Ach is leor anois a rá, agus sinn i mbéal na Nollag, go bhfuil an clochmhíle seo sroichte.

Ar aghaidh linn go dtí an chéad sprioc eile!