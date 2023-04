An Nollaig i gCúil Aodha mar a bhíodh – is mar atá

NíL aon Dinnéar chomh blasta le féasta Nollaigeach agus mé óg

Beidh Dip na Nollag ar siúl ag Linn Snámha Chúil Aodha ar Lá Nollag. Is ar son cothabháil na linne a reachtáiltear an dip agus is féidir airgead a dheonú do ag https://giv.i.ng/Dapk

Is iontach an rud é bheith ag canadh i gCór Chúil Aodha agus bionn sé thar a bheith speisialta ag an Nollaig.

TÁ an Nollaig buailte linn agus faoin am seo an tseachtain seo chughainn, beidh cuid is mó den rí rá agus an ruaille buaille thart.

Beidh deireadh leis na h-amhráin Nollag ar an ráidíó agus an bhéim anois ar chuimhní cinn na bliana agus ag féachaint chun tosaigh go 2023.

Táim féin ag smaoineamh ar an Nollaig a bhíodh agam féin is mé, ahem, níos óige. Nuair a bhíos cósúil le go leoir páistí óga an lae inniu atá ag súil le theacht Dhaidí na Nollag.

Le linn na h-oíche ar Oíche Nollag a thagann an fear groí d’aos óg na linne seo agus bionn na bronntanais is na féiríní ag fánacht fén gcrann nuair a mhúsclaíonn siad go moch - is go ró mhoch - ar maidin.

Agus mise ag súil le Daidí na Nollag, is sa trathnóna ar Oíche Nollag a thagadh sé chughainn agus chuig gach clann roimh dhúinn dul a chodladh.

Théimís síos go dtí an Crann Nollag chun ár mbronntanais a fháil agus nuair a bheadh an beart sin déanta agus ár mbreagáin oscailte againn, théadh Daidí na Nollag suas go dtí an seomra suite agus bheadh sé ag plé na h-iontais a raibh feicthe aige ag gabháil timpeall na cruinne an trathnóna sin.

Mar a thuigeann tú thiteadh an oíche ar Oíche Nollag i dtíortha eile romhainne.

Ní raibh cead againn dul isteach sa seomra nuair a bhíodh an chaint seo ar siúl agus is cinnte go raibh go leor fothraim le clos, gáirí agus deoch á dhoirteadh isteach i ngloiní agus na gloiní céanna ag clinceáil le cois!

An oíche chéanna bhíodh Aifreann na Gine ag meán oíche agus bhímís go léir múscailte don gceiliúradh - agus don Aifreann lá arna mhárach freisin – agus bheadh spiorad iontach le mothú sa phobal an oíche sin.

Bhíos agus táim fós sa Chór agus bhíodh an dhúil agam i gcónaí sna h-iomainn an oíche sin - leithéidí Puer Natus, Adeste Fideles agus, nios déanaí, A Phrionnsa Bhig Sa Tuí, dán a chum file áitiúil, Siobhán Uí Cheallaigh agus a chuir Peadar Ó Riada ceol leis.

Ní cuimhin liom sinn ag canadh ‘Oíche Chiúin’ riamh ach seans gur dhein. Agus is é an leagan as Laidin den Adeste Fideles a chantar i gCúil Aodha.

Tá Aifreann na Gine athruithe ó uair a mheán-oíche go dtí 9rn le roinnt blianta mar gur cheap an sagart go raibh cuid den slua ag teacht go dtí an seipéal ón dtabhairne agus iad beagáinín súgach - agus seans ná raibh sé ró fhada ón bhfírinne.

Chuir an phaindéim isteach ar an Aifreann céanna le cúpla bliain agus, i mbliana, mar gheall ar na cúramaí atá ar an sagart, an tAthair Mac Carthaigh, i bparóistí eile, ní bheidh Aifreann le sagart i gCúil Aodha ar Oíche Nollag ach beidh searmanas eaglasta Nollaigeach sa seipéal agus pobal na h-áite i mbun paidreacha.

Thárla seo le linn an Phaindéim cúpla uair mar gheall ar an sagart paróiste ag an am, an tAthair Ó Briain bheith breoite. Cailleadh eisean i mí Iúil 2021. Seans gurb é seo an todhchaí atá i ndán dúinn mar gheall ar easpa sagairt.

Tá linn snámha againn i gCúil Aodha. Rud atá aisteach i mbaile beag Gaeltachta nach bhfuil tigh tabhairne ann.

Nuair a bhíos óg ní raibh leithéid de rud againn i gCúil Aodha agus ‘Dip na Nollag’ sa Linn Snámha ach tá sé sin á reachtáil le scór bliain anois chun airgead a thogáil do chothabháil na linne agus, níos tabháchtaí ná sin b’fhéidir, chun daoine a thabhairt le chéile ag an Nollaig, rud a dheineann sé le ceol agus craic agus gloiní de sheaclaid te agus scailtín fíona.

Bheadh an scailtín fíona ag teastáil ó dhuine ag seasamh lasmuigh den linn, gan trácht ar an dream a théann ag snámh. Agus an aimsir chomh fuar le déanaí, beidh ar dhaoine bheith thar a bheith cróga chun tumadh san uisce glan - ach fuar - i mbliana!

Tá cuimhní ceanúla agam ar dhinnéar na Nollag m’óige anois. An boladh diamhar a bheadh ar fuaid an tí agus an turcaí ag rostadh san oighean agus, ar deireadh thiar, agus uisce lenár mbéal le dúil, bheadh féasta na Nollag againn.

Bhíodh gach rud go h-aoibhinn ar fad. An turcaí, an liamhas, an búiste déanta le h-oideas rúnda mo mhathair, na glasraí, na prátaí rósta, an súghlach....tá ocras orm agus deora le mo shúil ag smaoineamh air.

Na laethannta Nollag le déanaí, tá léargas nua faighte agam ar dhinnéar na Nollag agus an obair a ghabhann leis an ullmhúcaháin. Obair a rinne mo mhathair don gcuid is mó agus mé óg.

Ar Oíche Nollag bím ar feadh tamall ag bórd na cistine, ag lomadh prataí, ag ullmhú na baclóga beaga glasa nach n-itheann éinne ach mé féin agus ag prapáil na glasraí eile, cairéid agus beacáin bána is eile.

Maidin an lá arna mhárach téann an turcaí san oighean go luath agus bionn an boladh céanna sa chistin agus ar fuaid an tí is a bhíodh sa bhaile is mé óg. Nuair a thagann am dinnéir, áfach, nuair atá an feoil gearrtha agus gach éinne ag suí chun boird agus ag baint taithnimh as an béile, bím féin chomh tuirseach is gur ar éigean gur féidir liom an forc a thabhairt go dtí mo bhéal. Ach éiríonn liom agus ní fada mo dhiaidh go mbím i mo chodladh cois tine.

An chuid mhór eile de thraidisiún na Nollag ná Lá an Dreoilín. Is cuimhin liom dul ó thig go tig is mé óg agus mé i dteannta mo cháirde, sinn go léir gléasta in éide bréige agus aghaidheanna fidil máisithe orainn. Ní raibh aon uirlis ceoil agam ach chanfainn amhrán is bhaileoinn an t-airgead agus bheadh go leor againn ansan chun dul ar spraoi siopadóireachta i ndiaidh na Nollag. Ní raibh aon chaint ar airgead a thabhairt do charthanacht - nach dtosnaíonn sin sa bhaile!

Chuaigh mo pháistí féin amach ar an dreoilín freisin - agus seans ná raibh siad chomh toiltheanach é a dhéanamh nuair a luafaí ar dtúis é, maidin lae le Stíofáin. Ach nuair a bheadh a bpócaí lán le h-airgead agus milseáin, agus nuair a fheicfidís an taithneamh a bheadh á bhaint ag na comharsain as, tá tuairim agam gur bhain siad blúirín taithnimh as iad féin.

Gach sonas oraibh don Nollaig is don Athbhliain.