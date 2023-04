An gceapfaí laithreoir le Gaeilge chun an Late Late a láithriú?

An Colún Corcaíoch – will the new presenter of the Late Late Show be an Irish speaker?

MAR atá’s ag saol Fhódhla, d’fhógair Ryan Tubridy go raibh sé ag eirí as a ról mar fhear a’tí ar an Late Late Show tar éis 14 bliana sa chathaoir te.

Anois níor mhaith liom a rá go raibh sé go h-olc sa ról mar rinne sé a chuid agus choinnigh sé an seó ar an mbóthar.

Ag an am chéanna aithníonn daoine go bhfuil deacracht mór ag an seó cainte is faide saoil ar an dteilifís in ait ar bith.

Gan amhras is é an seó is mó atá cáinte freisin sa mhéid is gur cuimhin linn go léir go mbíodh sé conspóideach.

Táimse den ghlúin ar cuimhin leo an chaint go léir faoin Easbag a cháin Gay Byrne a d’iarr ar bhean nua-phósta cén dath a bhí ar an ‘nighty’ a chaith sí ar oíche a bainis. D’fhreagair sí nár chaith sí aon ‘nighty’ in an chorr.

Agus is cuimhin liom an uair, freisin, go raibh bean a raibh páiste aici le h-easbag, Annie Murphy, faoi agallamh ar an gclár céanna.

Ní cuimhin liom ábhar conspóideach a bheith faoi chaibidil ar an Late Late agus Ryan Tubridy ina bhun ach is é an trua é ná raibh morán a fhéadfá bheith ag caint faoi in aon chorr ar an gclár.

Rinne sé a chuid féin de Seó na mBreagán, d’fhéadfaí a rá, ach bainimíd go léir sult as an eagrán sin, is cuma cén aois sin.

An rud a thugas faoi ndeara i gcaitheamh na mblianta go mbíodh Ryan agus a réamh-chomharba, Pat Kenny, i mbun an chláir, ná raibh aon dúil acu i gcomhrá leis na n-aoíanna. Cuir na ceisteanna, faigh na freagraí. 1,2,3, jab déanta.

Maith go leor, b’fheidir. Ach, mar a léiríonn clár Tommy Tiernan, tá ealaíon ag baint le comhrá agus is féidir le duine atá go maith ina mbun cur leis an eolas atá againn go léir. Is annamh, má thárla sé riamh, gur chuir an Late Late Show leis an eolas ná an tuiscint a raibh againn ar ábhar ar bith.

Duine eile atá tuiscint aige ar an ealaíon seo ná an Chorcaíoch, Graham Norton, agus léiríonn Dáithí Ó Sé ina chlár ar TG4 agus, chomh maith, leis an gcur i láthair a dhéanann sé ar Rós Thrá Lí.

Ar aon nós, tá folúntas le líonadh agus deirtear gur bean a bheidh ag teacht i gcomharbacht ar Ryan.

Is mithid go raibh bean sa chathaoir ach sheachnóinn na mná atá ar RTÉ faoi láthair, leithéidí Miriam O’Callaghan agus Claire Byrne is Jennifer Zamparelli.

Tá gá le carachtar níos mó ná sin don ról seo - b’fhéidir mo chol seisear féin, Siobhán McSweeney, bean eolgaiseach, tuisceanach agus greannmhar.

An rud a ritheann liom féin ná cé acu an mbeidh aon suim ag RTÉ sa cheist cé acu ar cheart nó nár cheart Gaeilge bheith ag an laithreoir nua, cibé duine é nó í nó, go deimhin, iad féin?

Thall i Meirceá, ag an deireadh seachtaine, craoladh eagrán Lá ‘le Pádraig de seó mór cainte ansan, seó Jimmy Fallon.

Mar omós don sean chultúr agus, go deimhin, don Ghaeilge atá i mbéal an phobail agus An Cailín Ciúin, aistriodh an suaitheantas aitheantais go Gaeilge. Gaeilge cruinn, dála an scéile, seachas an ‘Google Translate Gaeilge a úsáideann na h-údaráis anseo. Seó na hOíche Anocht le Séamus Ó Fallúin.

An dtarlóidh a leithéid riamh don Seó Ró Dhéanach?