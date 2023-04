An Colún Corcaíoch: Scannal an Rínce

FADÓ, fadó, in aimsir ár n-óige, bhí feis rínce in Áras Éamonn Mhic Suibhne i gCúil Aodha agus is amhlaidh gur cuireadh ceist ormsa bheith i m’fhear a’tí ag an ocáid. Bheinn ag cur na rínceoirí i láthair ionas go mbeadh fhios ag an lucht féachana agus na moltóirí cé bhí ar an ardán.

Ar éigean go raibh gá liom i bhfirinne mar bhí aithne ag an lucht féachana ar gach rínceoir agus iad ag glaoch amach a n-ainmneacha is a leithéid.

Rínceoirí an óg a bhí ag teacht chun ardáin - idir sé bhliain deag, abair, agus cúig bhliain d’aois.

Agus is iomaí uair a tháinig bean, mathair nó múinteoir, chugham ag iarraidh orm a chinntiú go bhfaigheadh a leithéid sin de rínceoir duais agus, fiú, go n-iocfadh sí as an duais dá mba ghá é.

Bhain sin siar asam. An é go raibh an bean ag rá go dtabharfadh sí airgead ar son duaise - cén chiall a bhí le sin mar chluiche? Duirt mé le daoine a raibh ag iarraidh buntáiste a cheannach mar sin ná raibh a leithéid le díol agam. Ba mhise an fear a’tí - ní rabhas i mo mholtóir.

Chuir mé an méid a chuala mé in iúl dos na múinteoirí agus d’fhágas mar sin é.

Ní doigh liom go raibh feis mar é sa halla ó shin agus b’fhéidir gur sin mar is fearr é. Ní raibh éinne ó Choimisiún na Ríncí Gaelacha mo lorg chun dul ag laithreoireacht a gcuid comórtaisí.

Tháinig an eachtra sin ó mo shean shaol chun cuimhne an tseachtain seo agus an clampar ar fad ar bun mar gheall ar ‘feis fixing’ agus na cinnlínte a spreag an méid a tháinig chun solais ar na meáin soisíalta agus san Irish Independent le déanaí.

De réir dealraimh tá aos ceannais i saol an rínce Gaelaí agus is maith leo na duaiseanna a roinnt eatarthu féin. Baineann an scéal ar fad le clú na scoileanna damhsa. Dá mhéid duaiseanna a bhuann a rínceoirí, sea is mó clú a bhionn ag an scoil agus ansan bionn méadú ar na táillí dá réir, idir nios mó costas ar na táillí féin agus níos mó daoine ag teacht ag lorg na ranganna.

Is mór an difir, creidim, idir an méid a thárla i gCúil Aodha an lá go rabhas i m’fhear a’tí agus an méid a liamhaítear mar gheall ar na comórtais móra, Oireachtas Rínce na Cruinne isa leithéid. Is rud suarach é, is dócha, bheith ag lorg trófaí do rínceoir óg atá san iomaíocht ag féis i halla beag fán dtuath cé gur féidir gurb é an trófaí céanna a mheallfadh tuismitheoirí an rínceora chun cloí leis na ranganna tamall eile agus cur suas leis an gcostas a ghabhann leis.

Tionscal rathúil isea - nó abea - an rínce Gaelach agus cá bhfios cén tionchar a bheidh ag an scannal seo ar chúrsaí. Is cinnte nach ndéanfaidh sé aon tairbhe don ghnó agus don chult

Anuas ar sin, tá ceangal éigean idir Conradh na Gaeilge agus Coimisiún le Ríncí Gaelacha. Cheapas féin riamh gur mathair eagras an Choimisiúin abea an Chonradh ach is amhlaidh nach bhfuil an gaol chomh laidir sin, is cosúil, agus nach bhfuil i gceist ach go bhfuil ionadaíocht ag an gConradh ar bhórd stiúrtha an Choimisiún agus a mhalairt.

Is furaist an easpa tionchair a thabhairt faoi ndeara de bharr nach bhfuil ach cúpla focal Gaeilge ar shuíomh idirlín an Choimisiúin. Go deimhin nuair a bhrúann tú brat na hÉireann ar bharr an leathnaigh chun an leagan Gaeilge a aimsiú, is amhlaidh go bhfaigheann tú cúpla scéal, ceann acu ag tabhairt le fios cad iad na socruithe ar ghá duit déanamh chun loistín a fháil ag Oireachtas Rínce na Cruinne i 2016!

Murar féidir leis an gConradh áiteamh ar eagrais atá ceangailte leo leaganacha Gaeilge dá suíomh idirlín a fhoilsiú, cad é an seans atá ann le h-eagrais eile?