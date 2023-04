Agus conas atá an Saol ó Dheas?

NUAIR a mhaireann tú sa Ghaeltacht, tá tú ag maireachtain idir dhá shaol, saol na Gaeilge agus na Gaeltachta trí chéile agus an fíor shaol, mór shaol an Bhéarla.

Agus dá ghéire na sceanna sa saol sin, nuair atá claimthe géara sa tóir ort, tá gá le rud éigean a thugann suaimhneas agus solás chomh fada leat.

Dúinne anseo sna Gaeltachtaí ó dheas, tá clár ráidió againn arbh é ár dtínteán é.

Is é sin An Saol Ó Dheas, an clár irise a thugann Gaeltachtaí an Deiscirt le chéile gach lá ó Luan go hAoine idir meán lae agus 1in.

Tá go leor cainte ann faoi RTÉ Ráidió na Gaeltachta agus leathchéad bliain ar an aer á cheiliúradh ag an staisiún. Agus tá gach moladh atá faighte ag an staisiún agus breis tuillte – ach is gá dúinn anois áird a dhíriú ar an gclár a mheallann ár n-áird agus ár gcroíthe.

Tá sé tabhachtach i gcónaí go mbeadh guth ag pobal agus tá sin thar a bheith tabhachtach ar an ráidió.

Níl aon áit a chloistear guth Mhúscraí an oiread is go gcloistear é ar An Saol Ó Dheas. Bionn na scéalta beaga áitiúla ann – agus na scéalta móra.

An tseachtain seo chaite, tháinig an Saol Ó Dheas chomh fada le Baile Mhúirne chun clár a léiriú ann. Bhí lucht an ráidió le bheith ag craoladh níos déanaí an lá céanna ón Séipéal i gCúil Aodha mar gheall go raibh searmainísí Aoine an Chéasta ar siúl.

Ní seo an chineál ruda a thárlódh le cláracha ráidió eile ar nós Clare Byrne Live nó Pat Kenny nó a leithéid. Ach aithníonn RTÉ RnaG go bhfuil an pobal lárnach dá gcuid oibre.

Ba shampla an méid a thárla an Aoine beag seo chaite: tháinig roinnt pearsaí ón gceantar go dtí an Ionad Chultúrtha i mBaile Mhúirne chun a gcuid scéalta a ínsint.

Ina measc bhí Colmán Ó Tuama, fear a mhúin mé agus mé i mo dhalta i gColáiste Íosagáin na blianta fada ó shin. Bhí sé ag insint an scéil faoi Slí Bhriain, cosán siúlóide atá forbartha ar chúl Choláiste Ghobnatan. Ainmníodh Slí Bhriain in omós dá mhac, Brian, a cailleadh i dtimpist tragóideach i 2010. Osclaíodh an rian siúlóide i 2015 agus is dócha go bhfuil na céadta míle míle siúlta ann ó shin.

Ba chóir a rá go raibh feachtas bailithe airgid ann agus gur ceannaíodh go leor trealaimh do Mallow Search & Rescue leis an méid a bailíodh – bhí an grúpa sin tar éis go leor cúnaimh a thabhairt sa chuardach do chorp Bhriain – agus úsáideadh an t-airgead a bhí fágtha chun an rian siúlóide a fhorbairt.

Gí go bhfuil daoine ag siúl ann le seacht mbliana anois, níl aon stop leis an obair, agus le déanaí tógadh claí cosanta ar chúl an chosáin chun faoiseamh breise a thabhairt do dhaoine a bheadh ag siúl leo féin ann.

Niorbh é seo an chéad uair do Cholmán ar An Saol Ó Dheas agus tá’s ag bean a’tí, Helen Ní Shé, an scéal ar fad. Don éisteoir tá sé cosúil le bheith ag éisteacht le beirt chara ag teacht le chéile agus ag breith suas ar chúrsaí.

Ní dóigh liom go bhfuil a mhacasamhail de chlár leis An Saol Ó Dheas ina mbeadh a leithéid de chaidreamh idir an láithreoir, an aoí agus na h-éisteoirí ar aon staisiún ráidió eile.

Bheadh muintir Mhúscraí den tuairim nach bhfuil go leor ón bpobal ar an gclár – ach ní gearán é sin ach moladh den chineál is airde.