Bainfaimis go léir sult as an Lá Fhéile Pádraig speisialta

Bhí laethanta dorcha ann nuair a shíl muid go mb’fhéidir nach bhfeicfimid “Fíor-Lá Fhéile Pádraig” riamh a thuilleadh. Ach, ar an deá uair, inniu is féidir linn ár bhféile náisiúnta iontach a cheiliúradh le flosc don chéad uair le dhá bhliain.

Bainfaimis go léir solamar agus taitneamh as. Bhí áit speisialta inár gcroí le fada don Lá Fhéile Pádraig mar lá bródúil as ár bhféiniúlacht agus an iliomad rudaí atá bainte amach againn. Lá ceoil agus gáire, cuideachta mhaith agus craic ar an sean-nós atá ann.

Ach is lá do gach duine é ár lá náisiúnta freisin nuair a chuirtear fáilte roimh strainséirí ó thíortha eile chuig an gceiliúradh. Tugann “náisiúnachas maith” an ceart do dhuine chun a bheith in ann é, nó í féin a dhearbhú ach meas freisin a bheith agat ar cheart daoine eile a bheith difriúil.

I mbliana, agus muid ag iarraidh cur ar son an méid ceiliúradh a cháil muid le dhá bhliain, ní mór dúinn smaoineamh freisin ar dhaoine eile atá ag dul trí thréimhse an-dorcha. Smaoinímid go háirithe ar na hÚcránaigh atá faoi léigear, iad ag fulaingt ionradh brúidiúil mídhleathach ó réimeas Vladimir Putin na Rúise. Táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh go leor acu le flaithiúlacht

Read More

Smaoinímid freisin ar na “Gaeil nua”, na daoine sin a tháinig chun maireachtáil sa tír seo agus atá ag iarraidh a bheith rannpháirteach i ngach gné dár saol. Cuireann an smaoineamh seo bás tragóideach an iriseora Pierre Zakrzewski i gcuimhne dúinn an tseachtain seo san Úcráin.

Ar an gcéad amharc, ní raibh cuma Ghaelach ar a ainm. Ach fuaireamar amach tapaigh go leor go raibh sé bródúil as a chuid Éireannachais, tréith a chaith sé le comhbhá le daoine eile.

Ariamh anall is ócáid í Lá Fhéile Pádraig nuair a smaoinímid ar dhaoine muinteartha agus sean chairde atá ar deoraíocht, atá anois ina gcónaí in áiteanna éagsúla ar fud an domhain. Ba lá an-­speisialta é seo i gcónaí dóibh a bhféiniúlacht a dhearbhú agus naisc a athnuachan lena muintir.

Lá é seo chun beannú agus a thaispeáint dár gcomh-Éireannaigh nach bhfuil dearmad déanta againn orthu, cuma cá háit a bhfuil siad anois.

Ar ár Lá Fhéile Náisiúnta díríonn cuid mhór den domhan ar an tír bheag seo, mar gheall ar ár ndiaspóra mór, a bhfuil fíor theagmhálacha aici ar fud na cruinne anois. I bhfianaise na ndeiseanna sin, níl sé ach ceart go mbeadh ár dTaoiseach agus a fhoireann rialtais ag dul amach ansin agus ag brú isteach na ndoirse atá leath-oscailte.

Is deis íontach é Lá Fhéile Pádraig d’Éirinn agus do na hÉireannaigh chun ár ndeiseanna eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha a thaispeáint. Is tráth é nuair a fhaigheann muid deis Éire agus gach rud Gaelach a dhíol. Lig dúinn é seo a aithint go réalaíoch agus leas iomlán a bhaint as.

Is é fírinne an scéil, don lá atá inniu ann agus do na laethanta amach romhainn, go gceadaíonn an fhéile náisiúnta dúinn na rudaí seo go léir a chomhcheangal le spraoi, cairdeas agus ceiliúradh croíúil. Ar feadh tamaill, déanaimis dearmaid ar an domhan agus ar an léan – ina measc Covid-19, agus cruálacht an chogadh – agus lig dúinn taitneamh a bhaint as!