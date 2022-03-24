Відкриваючи серця разом з кордонами для Українців

Величезна Росія на повну потужність намагається підкорити Україну вже місяць. Нестримною силою власного духу українці стримують натиск. Світ відкрив своє серце і свої кордони для українців, що опинилися в жахливій ситуації. Якщо героїзм, як кажуть — це стояти до кінця і довше, то їхня відвага вражає.

Домівки й надії українців тепер у попелі, та Ірландія приймає їх у свої обійми. Так звана безсоромна «спеціальна військова операція» Володимира Путіна є нападом на цивілізаційні цінності. Він намагався створити видимість офіціозу, щоб прикрити гротеск варварської війни. Бомбардуючи лікарні, дитячі садки і театри він викрив свої справжні наміри.

Із надзвичайною жорстокістю він продовжує порушувати права суверенного сусіда. Тепер він загрожує світу ще й ядерною зброєю. Ірландія підтримує та захищає права малих націй. Наша країна теж жила в тіні імперії і занадто добре знає, що таке жахливі наслідки безглуздого територіального конфлікту.

Понад 10 мільйонів українців змушені були покинути Батьківщину або рідний дім — здебільшого жінки з дітьми — ми пов’язані і часом, і історією з їхнім горем. Тому всім, хто приїжджає сюди, потрібно запропонувати не просто безпечний притулок, а й найтепліший прийом.

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Мільйони наших пращурів без жодних пожитків були розсіяні на чотири сторони світу війною та голодом. Ми їх пам’ятаємо. Але якщо ми хочемо проявити справжню пошану їхній жертві і їхній спадщині, ми також повинні простягнути руку, щоб допомогти тим, хто прибуває до наших берегів у час тяжкої потреби.

Україна — так само горда і незалежна країна, яка пізнала надзвичайні страждання. У 1932-1933 роках 3.9 мільйона українців, — а це 13 відсотків населення, — загинули в результаті штучного голоду, відомого як Голодомор, поєднання українських слів «голод» та «морити».

Голодомор — результат катастрофічного плану Йосипа Сталіна що мав на меті замінити дрібні господарства України державними колгоспами. Не зважаючи на велику ціну, люди повстали, і врешті-решт з часом тоталітарна влада програла.

Сьогодні українцям знову загрожує смертельна небезпека нової тиранії.

Сподівання Путіна переписати історію і підлаштувати її до власних темних та безсоромних амбіцій не можуть мати успіху. Його уявне почуття загрози перетворило життя народу України на пекло. З нестримною жорстокістю він прагне перекроїти світ за своїм спотвореним образом. Він програє. В облозі чи ні, народ України не подолати.

Обов’язок усіх свободолюбних людей – підтримувати українців. Ірландія може найкраще зробити це приймаючи тих, кому більше немає куди звернутися. Зробити це — наш привілей, а не лише обов’язок.

Як сказала ірландська борчиня за мир Бетті Вільямс: «Повторюючи щоденно, що ти можеш змінити ситуацію, врешті-решт ти зможеш. Один прояв доброти в день здатний зробити це».