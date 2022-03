Arán Soda Tapaidh: Quick Soda Bread recipe

Arán Soda Tapaidh

Am Ullmhúcháin: 5 nóiméad

Faid cócaireachta: 45 Nóiméad

Do: 4

Comhábhair

225g (½ punt)Plúr donn Mhaighchromtha

225g (½ punt)Plúr bán

1 spt Salann

1 spt Plúr sóide

1 spt Siúcrre donn

2 spbÍle lus na gréine

280ml (½ piúnt) Bláthach

Modh

Réamh téigh an oigheann go 190ºC/375ºF/gásmharc 5.

Criathraigh gnáth plúr, salann, plúr sóide, Plúr donn Mhaigh chromtha agus siúcre an donn le chéile go maith.

Dein tobar i lár an plúr agus cuir isteach an íle agus an bláthach.

Measc le chéile go maith agus cuir isteach i stán arán é

Dein bácáil san oigheann a gcoir 45 noiméad.

Nuair atá sé déanta cuir amach ar tráidire sreanga é le fuara.

Riar le ím agus an subh Folláin is fearr leat nú le cáis agus an Anlann goinbhlasta Folláin is fearr leat.

Arán sóide tradisúnta

In ionad an íle cuir 55g do ím nú margairín san oideas, ag meascadh an comhábhair le chéile led lámha, ansan cuir isteach an bláthach.

Tar éis an bláthach a chuir leis cuir an taos ar board le plúr agus fuin go réidh é. Bake in a preheated oven 190ºC/375ºF/gas mark 5 for 40 – 45 minutes.

Cuir cruth ciorcalach ar an taos timpeall 2 orlach do doimhneacht agus cuir ar tráidire bácála é. Dein bácáil ar feadh 40 - 45 noiméad in oigheann téite go 190℃.

Arán sóide shíolach

Chun síolta meascaithe a chuir leis an tarán cuir lámh nú dhó do síolta isteach msh. Síolta phuimcín, síolta lus na gréine, síolta ros lín, cuir leis an mias tar éis an bláthach agus measc isteach go maith iad. Coiméad roinnt síolta don barr roimh a chuireann tú san oigheann é.

Quick Soda Bread

Preparation Time: 5 minutes

Cooking lengths: 45 minutes

For: 4

Ingredients

225g (½ pound) Macroom brown flour

225g (½ pound) White flour

1 spt Salt

1 spt Soda flour

1 spt Brown sugar

2 spb Sunflower oil

280ml (½ pint) Buttermilk

Method

Preheat the oven to 190ºC / 375ºF / gas mark 5.

Sift normal flour, salt, soda flour, Macroom brown flour and brown sugar together well.

Make a well in the center of the flour and add the oil and buttermilk.

Mix well and place in a bread tin

Bake in the oven for 45 minutes.

When done place it on a wire tray to cool.

Serve with butter, jam or cheese and your favourite flavoured sauce.

Traditional soda bread

Instead of oil add 55g of butter or margarine to the recipe, mixing the ingredients together with your hands, then add the buttermilk.

After adding the buttermilk, place the dough on a floured board and bake gently. Bake in a preheated oven 190ºC / 375ºF / gas mark 5 for 40 - 45 minutes.

Place the dough in a circular shape about 2 inches deep and place on a baking tray. Bake for 40 - 45 minutes in an oven preheated to 190 ℃.

Seed soda bread

To add mixed seeds to the tar, add a hand or two of your seeds eg. Pumpkin seeds, sunflower seeds, linseed seeds, add to the dish after the buttermilk and mix well.

Keep some seeds for the top before you put it in the oven.